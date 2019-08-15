Покупка товаров онлайн становится все более востребованной

Boxberry

Рассказываем о смещении интересов потребителя в доставке товаров из интернет-магазинов.

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной. И если в 2017 году потребители выбирали курьерскую доставку, то сейчас интерес сместился в сторону доставки до пунктов выдачи. Именно об этом говорят последние исследования информационного агентства Data Insight.

Основная задача предпринимателей e-commerce* – сделать так, чтобы покупателю было максимально удобно: начиная от выбора товара на сайте до комфортного получения посылок. И если ассортимент и качество всегда остается на стороне магазина, то заботы о своевременной доставке может взять на себя компания Boxberry.

Сотрудничество со службой доставки Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности – расширение географии продаж и получение дополнительной прибыли. На сегодняшний день у компании открыто более 3100 пунктов выдачи заказов в 1600 населенных пунктах России. Это значит, что и продавец, и покупатель могут выбрать отделение рядом с домом, не потратив времени на дорогу и ожидание в очередях.

В начале работы с компанией онлайн-площадки могут воспользоваться более выгодными условиями: интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 г., получат скидку на доставку по базовому тарифу. Воспользуйтесь промокодом GOOD и отправляйте заказы на 10% дешевле. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

Передать заказы на отправку можно сразу после регистрации в личном кабинете, в любом отделении Boxberry. Сегодня в Санкт-Петербурге работает 219 пункта выдачи Boxberry, из которых 173 принимает отправления от местных интернет-магазинов.

*электронная коммерция