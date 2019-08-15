«Дети вместо цветов». «Перспективы» предлагают обменять школьные букеты на помощь детям из Павловска

Благотворительная организация «Перспективы» вновь приглашает присоединиться к Всероссийской акции «Дети вместо цветов». Вырученные средства поддержат программу помощи детям с тяжелыми нарушениями развития, проживающим в Детском доме-интернате №4 Павловска.

Идея проста: к 1 сентября ограничиться одним букетом от класса для учителя, а сумму, равную стоимости остальных букетов, собрать и перевести в поддержку программы благотворительной организации «Перспективы».

Все средства, которые были бы потрачены на остальные букеты, становятся пожертвованием. И дети с тяжелой инвалидностью смогут получить дополнительную поддержку от специалистов «Перспектив» – занятия с педагогами и специалистами АФК. Для того, чтобы проводить ежедневные занятия детей с педагогами и инструкторами АФК в течение нескольких месяцев в Павловске, необходимо собрать 846 736 рублей.

Эти занятия помогают детям c тяжелой инвалидностью учиться общаться, социализироваться, узнавать об окружающем мире, ездить в интересные поездки, а также развиваться физически, учиться ходить, кто-то научится держать ложку или чашку, пить и есть самостоятельно. То есть делать то, что кажется очень простым, но, оказывается, не всем доступно.

«Если Вы учитель или ученик школы, или родитель – вы можете реально помочь нашим подопечным. Это не только возможность сбора средств, но и повод продемонстрировать детям и подросткам – ровесникам наших подопечных – важность принятия и сопереживания, солидарности с теми, кто нуждается в помощи», – говорят в «Перспективах».

Как поддержать акцию:

Шаг №1. Договориться с родителями и учителями и организовать сбор средств

Шаг №2. Связаться с координатором в «Перспективах» по телефону (812) 320-0643, 8(995) 996 27 78 или зарегистрироваться тут http://perspektivy.ru/dvc/

Шаг №3. Перевести средства удобным способом (смс, реквизиты, карта и др. Инфо https://donate.perspektivy.ru/), обязательно сообщив в «Перспективы» номер школы и класс!

В 2018 году к акции присоединились 19 школ Санкт-Петербурга. Ученики, родители и учителя собрали 260 000 рублей на помощь семьям, которые воспитывают детей с тяжелой инвалидностью. Средства, собранные в рамках акции, были направлены на работу Центра дневного пребывания, главная задача которого — подготовка детей к обучению в школе.