«Сидел на кочке и плакал»: трехлетний малыш провел несколько дней в сибирской тайге и выжил

Трехлетний мальчик, потерявшийся в сибирской тайге в Омской области, найден живым на третий день поисков.

«Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь», — говорится в сообщении поискового отряда от 15 августа.

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Как уточняет НГС55, мальчика нашла девушка, профессиональный поисковик из Москвы. Он «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал». Его отправили в районную больницу. По предварительным данным, у малыша нет ни истощения, ни признаков обезвоживания. Весь искусан комарами и мошками, но во всём остальном вроде в порядке.

Сообщение о пропаже ребенка поступило 13 августа, в 18:40, в дежурную часть Большереченской полиции. Уже в 21:00 поисковые группы сообщили о сборе волонтёров, чтобы отправиться на поиски. Леса несколько дней прочёсывали сотни людей.