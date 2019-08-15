Путин, спаси котов, врачей и полицейских! На что петербуржцы просят миллионы у президентского фонда

Петербуржцы подали на конкурс президентских грантов более трех сотен заявок. Денег просят на всё подряд — от зоопатрулей и путешествий папуасов до налаживания связей с Сирией и Ливаном, а также на борьбу с эмоциональным выгоранием у полицейских. «Фонтанка» выбрала самые необычные проекты.

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На второй в этом году конкурс на предоставление грантов президента России к 31 июля были поданы 9073 заявки со всей страны. Из Петербурга — 368, все они находятся на независимой экспертизе. Нашему городу есть чем удивить жюри.

Нравственность за 7 миллиардов

Необычайно высокую планку задает самая дорогая заявка из Петербурга от центра духовно-нравственного и патриотического воспитания «Преображение», зарегистрированного в квартире на Ленинском проспекте в 2018 году петербуржцем Иваном Егоровым. В социальной сети «ВКонтакте» указано, что он работает в администрации Красносельского района Петербурга. Просит молодой человек ни много ни мало 7,4 млрд рублей. Этой суммы должно хватить на «разработку и создание единой системы духовно-нравственного воспитания Российской Федерации».

«Воровство и мошенничество на всех уровнях являются неотъемлемой частью жизни в России. Мы теряем биологическую, культурную, интеллектуальную и духовную силу русского народа», – поясняют мотивацию авторы.

В основу новой системы планируется заложить «лучший (и местами взаимоисключающий) опыт Российской империи и СССР в этом направлении», а главное – «мудрость, которую человечество пронесло через века».

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Стоимость проекта обоснована не только серьезной научной работой, но и фундаментальностью подхода. Для начала предлагается купить офис в Петербурге, нанять сотрудников. Потом вместе с Министерством просвещения разработать обязательный учебный предмет «Духовно-нравственное воспитание» для общеобразовательных учреждений, организовать 37 выставок по всей стране, открыть духовно-нравственные центры. В общем, в реалистичность заявки верится с трудом, тем не менее она не была отклонена и находится на независимой экспертизе.

Как рассказала «Фонтанке» начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Красносельского района Елена Ладыго, Егоров больше у них не работает.

«Больше года назад он работал у нас на технической должности – представитель главы администрации по вопросам молодежной политики. Зарплата маленькая, работы много. Ушел в свободное плаванье – делать карьеру дальше», – пояснила она.

Котики и эмоциональное выгорание

Другие заявки менее грандиозны и призваны решить лишь локальные проблемы. Например, благотворительный фонд помощи животным «Брошенный ангел» просит у фонда Путина почти 3 млн рублей на спасение кошек из парадных и подвалов.

Охватить программой планируется не менее 500 кошек, котов и котят. Часть из них отправят в приют, не менее 400 стерилизуют. Чтобы найти всем новый дом, проведут два фестиваля, один из которых будет называться «Если не Бродский, то кот». Цель проекта: «уменьшение численности безнадзорных животных на улицах города гуманными методами».

Почти 72 тысячи рублей просят на создание системы повышения зоокультуры в Петродворцовом районе. Там могут появиться зоопатрули — гроза безалаберных хозяев животных, которые нарушают правила выгула собак в общественных местах – выводят питомцев без поводков и намордников.

Активисты из организации «Зоопатруль», которых в Петродворце уже 18 человек, при наличии финансирования готовы начать информационно-просветительские рейды о нормах законодательства, охраны, защиты и содержания домашних животных. Они будут вести контроль за правилами содержания и выгула четвероногих друзей человека с помощью фото- и видеофиксации нарушений и затем загружать ролики в Интернет. «Вовлечение в обсуждение данной проблемы волонтеров, неравнодушных граждан и владельцев животных будет способствовать её скорейшему разрешению и привитию хозяевам ответственности за своих питомцев», – объясняют авторы.

Еще один проект направлен уже не на друзей человека, а на врачей, которых хотят отучить от курения. «Национальное общество торакальных хирургов» просит на это почти 10 млн рублей.

«Курение врачей является важным сдерживающим фактором снижения распространенности табакокурения среди населения. В Российской Федерации курение врачей является актуальной проблемой, многие врачи страдают никотиновой зависимостью, и необходимы меры для инициации отказа от табакокурения врачей», – витиевато поясняют авторы.

На полученные средства у курящих врачей планируют диагностировать степень никотиновой зависимости. При средней и высокой обещают бесплатно предоставлять лекарство для борьбы с ней.

Еще одна проблема, которую хотят решить за счет президентских денег, — эмоциональное выгорание полицейских. Проект под названием «Второе дыхание» от психологического центра «Форсайт» уже оказывает поддержку в преодолении такой проблемы госслужащим – специалистам социальных центров. Теперь «Второе дыхание» просит 1,8 млн рублей на расширение помощи, чтобы помогать тем, кто находится в группе риска, но не знает об этом. Как указывают авторы, речь идет о санитарках, регистраторах в медучреждениях, сотрудниках сферы ритуальных услуг, полицейских и т.д. Если деньги из фонда придут, всех представителей этих профессий проинформируют о последствиях выгорания и мерах борьбы с ним, проведут для них тренинги, группы поддержки.

«Мы четыре раза подавались. Три раза выиграли. Но это наш опыт, у других, как я знаю, по-другому», – рассказала «Фонтанке» директор «Форсайта» Рената Трубачева.

Красота спасет мир

Более реалистичными смотрятся исторические и культурные проекты. Например, возрождение ленинградского Дома детской книги в Саперном переулке, 10. На это одноименный фонд просит 3,3 млн рублей. Там, в случае успеха, появится школа Маршака с циклом лекций по научно-художественной литературе для детей и юношества, литературе для подростков, поэзии и сказках для младшего возраста, а также класс авторской книжки-картинки. А в перспективе – открытие научно-исследовательской Академии детской книги и музейного фонда детской книги и даже Читательского университета.

Фонд им. Миклухо-Маклая просит 2 млн на фильм «Путешествие папуасов в Россию» про приезд в Россию группы новогвинейцев для знакомства с родиной выдающегося русского ученого и путешественника – Николая Миклухо-Маклая. «Фильм покажет неподдельные эмоции, как папуасов, впервые посетивших Россию, так и россиян, впервые принимавших у себя современных папуасов», – обещают авторы проекта. Связаться с директором фонда Николаем Миклухо-Маклаем (потомком путешественника) не удалось – как сообщили сотрудники его фонда, он находится в отъезде.

Фонд «Артнашествие» хочет получить почти 500 тысяч на арт-реновацию криминального Невского района Петербурга – украшение домов с помощью граффити и рисунков. «Хотим подарить детям, проживающим в Невском районе, сказку, взрослым хорошее настроение и радость от возвращения домой после работы, пожилым людям возможность пожить в ярких красках», – говорится в описании.

В числе заявок – целая россыпь совместных проектов с арабскими странами. На Дни Петербурга в Ливане просят 2,2 млн рублей, Дни российско-арабской дружбы Иордания – Сирия – Ливан – Россия – 6,1 млн. Мост дружбы Россия — Оман – 3 млн.

Много заявок от проектов, связанных с Великой Отечественной войной в целом и блокадой Ленинграда в частности. Например, 4 млн рублей нужно на установку на территории РГПУ им. Герцена памятника «слухачам» – незрячим бойцам ленинградской противовоздушной обороны, спасшим в годы блокады тысячи жизней, предупреждая о воздушных налетах. Их было 12 человек — уникальный случай в мировой истории. Денег на это просит петербургская организация «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

14 млн рублей хочет петербургская организация «Инвалиды войны» на создание радио «Перевал», которое, как заявляется, станет рупором, помощником и собеседником ветерану. Оно должно открыть слушателям душу современного ветерана — «интернационалиста, защитника и прямого наследника Воина – Победителя фашизма». В УКВ (ФМ)-диапазоне планируется вещать только на Петербург. В Интернете – на весь мир. Причем вести передачи хотят 24 часа в сутки, сначала на русском языке, а потом и на английском.

К 14 октября между некоммерческими организациями распределят до 4,5 млрд рублей, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»