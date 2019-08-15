В Кремле назвали героями пилотов, посадивших Airbus в подмосковном поле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают героями пилотов «Уральских авиалиний», которые 15 августа посадили лайнер прямо в поле в Раменском районе Московской области.

«День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет», – цитирует 15 августа заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в причинах произошедшего должно разобраться следствие. «Поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно», – отметил Песков.

Рейс U6178 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета. Самолет садился с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших, к счастью, нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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Командиром воздушного судна рейса U6178 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле сразу после взлета, является Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Аварийно севший в поле под Москвой самолет уже попадал в аварию в 2013 году. При жесткой посадке пострадали от 10 до 23 человек, по данным СМИ. Погибших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.