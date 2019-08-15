Происшествия
Зеленый дым и запах лекарств. На Пулковском — пожар в промзоне
Столб дыма растянулся над Пулковским шоссе в Петербурге 15 августа. О пожаре в социальных сетях рассказали очевидцы.
«Пахнет медикаментами. Дым зеленоватый», — написали горожане.
По информации пресс-службы городского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 12.30. Возгорание возникло в производственном здании на Пулковском шоссе, 103.
«Пожарно-спасательные подразделения на месте. Проводится разведка пожара», — добавили в ведомстве.