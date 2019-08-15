Пилоты-герои и благополучные экстренные посадки

Пилоты «Уральских авиалиний» 15 августа посадили Airbus прямо в поле в Раменском районе Московской области, за что в российских и иностранных СМИ заслужили звания героев.

There are no reported injuries https://t.co/7L1lTbDTd3 — The Sun (@TheSun) 15. August 2019

Однако это не первый раз, когда летчикам приходится экстренно сажать самолеты в непредназначенных для этого местах. «Фонтанка» вспомнила благополучные экстренные посадки пассажирских лайнеров в центре Нью-Йорка, Тихом океане и заснеженной Канаде.

Чудо на Гудзоне

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Аварийная посадка A320 авиакомпании US Airways прямо на воду в Нью-Йорке 10 лет назад получила название «Чудо на Гудзоне». Стая канадских казарок помешала лайнеру, следовавшему из Нью-Йорка в Сиэтл, продолжить путь, так как из-за птиц отказали оба двигателя. Пилоты приняли решение сажать A320 прямо на воду реки на востоке США. В итоге все 155 человек на борту выжили, хотя 83 человека получили ранения.

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Тихий океан

В прошлом году пассажирский самолет Boeing 737 компании Air Niugini не долетел до аэропорта Чуук на острове Вено в Микронезии, совершив посадку в Тихом океане. Этот маневр помог спасти жизни всех 47 пассажиров и членов экипажа. Причина неполадок в работе Boeing остается неясной.

«В центре Северного полюса»

В 2017 году Boeing 777 швейцарских авиалиний, перевозивший 300 пассажиров из Цюриха в США, вдруг столкнулся с «технической неисправностью» на полном ходу. Пилот не нашел ничего лучше, чем дотянуть до крошечного аэропорта Икалуит на северо-востоке Канады. Взлетно-посадочная полоса была явно не готова к приему нежданных гостей, поэтому огромные струи снега сопровождали приземление. Несмотря на старания экипажа, пассажиры посадку не оценили. Певец Лерой Санчес, летевший на злополучном рейсе в Нью-Йорк, написал, что «застрял в центре Северного полюса».