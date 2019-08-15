Тягач на скорости ушёл в припаркованные авто на Розенштейна. ДТП попало на видео

ДТП, случившееся 15 августа около 9 часов утра на улице Розенштейна, 21 (Адмиралтейский район Санкт-Петербурга), попало на видео: направленный назад регистратор автомобилиста, ехавшего перед грузовиком, снял, как тот внезапно уходит вправо и таранит стоящие у тротуара машины.

Водитель тягача, как пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», объяснил, что резко тормозить пришлось из-за пешехода, выбежавшего на дорогу. Однако в этом месте (с недавнего времени) есть пешеходный переход. Видимо, владелец видеорегистратора остановился как раз для того, чтобы пропустить человека – на записи его не видно, поскольку камера смотрит назад.