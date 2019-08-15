Без проводов, но с переполохом. Как один строитель обидел три городских комитета и остался всем должен

На петербургском рынке господряда – волнение. Его покидает один из недавних лидеров, ООО «СК «ЭТС». «Фонтанка» прошлась от взлета компании до её краха.

/pixabay.com/

Еще недавно ООО «СК «ЭТС» строило дома для военных и школы, ремонтировало театры и электросети на 3,8 млрд рублей в год. Теперь смежники и банкиры думают, как забрать у экс-партнера свои деньги, а чиновники ищут, кто будет достраивать за него объекты.

Особенностью краха этой строительной фирмы является то, что компанию ликвидирует сам владелец, Алексей Морозов, а многочисленные (шесть за минувший год) заявления о намерениях банкротить его компанию (включая и те, что поступали от самого Морозова), пока так и не были доведены до логического конца. Один такой иск возвращен заявителю из-за недостатка приложенных документов, а второй, поданный еще в феврале, до сих пор не начали рассматривать по существу.

Неверно говорить, что «ЭТС» оставляет после себя хаос и разрушения, хотя у кого-то из его заказчиков, возможно, примерно такие формулировки и крутятся на языке. А главное, они могут доказать в суде, что этот оборот речи недалек от юридической истины.

Нетрудно заметить, что в числе истцов «ЭТС» все больше госструктуры-заказчики. А частников-подрядчиков набирается всего с десяток. Хотя при том размахе и стиле, в котором работала фирма Алексея Морозова, можно было бы ожидать большего.

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История одного анекдота

Журналист обнаружил неожиданного спутника бизнесмена. С начала года Алексей Морозов постоянно путешествует по России вместе с петербуржцем, кого неформальный мир города знает как Фукса. Поинтересовавшись поглубже, «Фонтанка» поняла, что репутация Фукса рождена в 90-х, когда умение вербально отстаивать интересы в корпоративных спорах ценилось дороже, чем знание тонкостей арбитражного процесса. Но главное, что «Фонтанка» услышала от одного из собеседников своего рода краеведческий анекдот.

Пересказываем. Примерно в 2016 году у Алексея, а тогда он был солидным строителем, возник конфликт с одним из контрагентов примерно на 25 млн рублей. Обычное вроде дело, но за долгом приезжают опасные персонажи. Один из них с пиратским прозвищем Флинт. Известен всему подковерному Петербургу: раньше работал в коллективе легендарного Беспризорника, а на тот момент уже входил в команду Рашида Слепого.

(«Кстати, того, кто за личное оскорбление наказал недавно петербуржца, которого на Лиговском поломали битами. «Фонтанка» же писала», – отвлекается обладающий шикарным погружением в тему наш собеседник.)

Так вот, бизнесмен понимает, что в формате, навязанном ему Флинтом, он не силен, и приглашает Фукса, старшим у которого стоял Абрам.

(«Тот, с которым его и повязали на заявлении Скородумовой. Вы же и тут сами делали новости об этом», – вновь уточнил эксперт.)

В результате долгих изнурительных, как раньше говорили, стрелок Фукс ловко отстаивает интересы партнера. Поверьте, за время, проведенное в лагерях, он научился так говорить, что заслушаешься.

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«Продолжение следует. Готовы воспринимать? – заинтриговал наш специалист по тонким материям. – Пока Фукс томился в изоляции, на воле всплывают некоторые его поступки. Его коллеги по ремеслу расценивают их как компрометирующие звание лица, высоко несущего черное знамя. Многие от Фукса отворачиваются и, освободившись около года назад, он вновь приходит к Морозову, а бизнес того уже шатается, число финансовых претензий предсказуемо выросло. Так Фукс фактически становится его заместителем по деликатным вопросам. Опытным советником».

Связаться с Алексеем Морозовым, чтобы посмеяться над анекдотом, редакции не удалось.

Так что автор сделал свой, в каком-то роде социологический вывод. Если раньше братва славилась тем, что успешно выбивала деньги, то сегодня функции силового предпринимательства изменились. Неформалы все больше отбивают невидимые арбитражу иски.

История топа

В топ крупнейших господрядчиков Петербурга СК «ЭТС» вырвалась после кризиса 2008 года, когда многие крупные игроки, обремененные валютными кредитами, были вынуждены покинуть рынок. Начав с мелких субподрядов на объектах РЖД и топовых городских девелоперов, «ЭТС» постепенно вышел в высшую лигу и стал получать прямые контракты. Отметился ремонтом зданий Александрийского театра и его новой сцены за 422,8 млн рублей, затем — большой подряд от университета МЧС на 600 млн рублей.

С 2014 года основными его заказчиками стали «Главное управление обустройства войск» и петербургский комитет по строительству. Много приходилось работать в Ленобласти, с 2016 года география расширилась до Самары и Вологды, затем Тула и Крым. В конце 2017 года «ЭТС» уже реставрирует памятник конструктивизма, дом Наркомзема архитектора Щусева в самом центре Москвы — за 1,3 млрд рублей.

Однако примерно в это же время в суд стали один за другим поступать иски от смежников: «ЭТС» привлекал их на субподряд, но денег за работу не платил. Представители московского ООО «Ремэкспо ЛТ», которые делали за «ЭТС» каток с искусственным льдом на ул. Маршала Новикова в Петербурге, вспоминают, что не смогли добиться оплаты, хотя претензий к качеству не было. Никаких объяснений отказа в компании не получили. Через суд москвичам удалось получить только часть денег.

«Мы выполнили полностью все работы, но они не подписали акты, поэтому и не заплатили, и не хотели платить, – рассказывает Сергей Триполенков, гендиректор петербургского ООО «Восстановление», которое разрабатывало проектную документацию для военного городка на Загородном проспекте, 47 (корпуса ВМА). – В итоге они получили разрешение на строительство по нашим документам, но денег не заплатили. Давно с ними в диалог не вступали, только в суде встречаемся».

Все эти истории объединяет одно: никто так и не говорит, почему именно «ЭТС» им не заплатил — никаких объяснений никогда не давалось. «Наверное, какую-то неправильную политику они вели, как-то неправильно работали», – гадают в «Восстановлении».

Однако ни с кем так много и усердно не судится «ЭТС», как с военными. Взаимных исков у компании и АО «ГУОВ» набралось уже с десяток, и когда закончатся эти тяжбы, сказать трудно.

История по Флинту: деньги на бочку

Среди тех, кто может считать себя обделенными, не только строители, но и банкиры — от них исков даже побольше. Самая распространенная история — срыв сроков, из-за чего заказчики требовали выплат банковских гарантий. Например, так обжегся симферопольский Генбанк. Из-за того, что «ЭТС» не достроил бассейн в Ивангороде, крымским банкирам пришлось по суду выплатить городской администрации больше 60 млн рублей. Также Генбанк гарантировал надежность подрядчика на проекте здания Наркомзема, а судя по тому, что «ЭТС» уже в процессе ликвидации, а заказчики (структуры Минсельхоза) уже требуют со строителей денег – плакали у крымчан еще 136 млн рублей.

В списке истцов, требующих сейчас денег с компании Алексея Морозова, также Абсолют банк, К2 банк, «Восточный», Тимер банк... Список тех, кто давал ему гарантии по госконтрактам, — это целый реестр. Редакция насчитала два десятка кредитных организаций, которые на разные суммы поручались за строителя.

Обиднее всего должно быть подконтрольному Внешэкономбанку МПС банку. У него в залоге сейчас находятся права требования денег по семи контрактам, заключенным «ЭТС». К примеру, на капремонт музыкального училища им. Римского-Корсакова на ул. Володи Ермака. Однако большинство из них сейчас расторгнуты, и московским банкирам надо решать, как быть. Никаких идей после запроса «Фонтанки» они пока не высказали.

«В марте 2018 года Санкт-петербургским музыкальным училищем им. Н. А. Римского-Корсакова был расторгнут контракт с «ЭТС» в связи с невыходом подрядчика на стройплощадку», – сообщили «Фонтанке» в городском комитете по культуре. Бюджет города не пострадал — никаких авансов подрядчику не давали, а с июня 2018 года на объект вышел новый. Не выполнила компания и взятые на себя обязательства в театре Ленсовета. Договор с «ЭТС» был расторгнут по согласию сторон.

Печально обстоят дела и с другими городскими объектами. Например, реконструкция троллейбусных линий на Северном и Дальневосточном проспектах и другие объекты. Контракты заключены в конце 2017 года на общую сумму 82 млн рублей. Но легче троллейбусам от этого не стало. «Данные контракты были расторгнуты в 2018 году, – рассказали «Фонтанке» представители «ГЭТ». – Работы, которые требовалось провести, включены в план и будут выполнены в перспективе».

В комитете по строительству Петербурга также хорошо помнят «ЭТС». Он взялся было, да потом так и бросил множество объектов: три детских сада на Московском шоссе (240 млн рублей), Южном шоссе (220 млн рублей) и на намыве Васильевского острова (180 млн рублей), детская спортшкола в Пушкине (610 млн рублей), большая школа в Ручьях (почти 1 млрд рублей), проектировка школ на Ленинском и Космонавтов, тот самый каток на Маршала Новикова (315 млн рублей) и еще один — на Ириновском (312 млн). Это длинный и грустный список важных для петербуржцев строек, которые из-за краха «ЭТС» теперь неизвестно когда закончатся, хотя часть денег на них уже была потрачена.

Примечательно, что в картотеке суда значатся десятки исков не только к «ЭТС», но и от него — по большей части к заказчикам. К примеру, ему удалось располовинить выставленную неустойку за один из объектов от комитета по строительству. Зато в Москве арбитраж отнесся к доводам строителей менее благосклонно. Там компания Алексея Морозова требовала 43 млн рублей за начатые работы по реконструкции объекта культурного наследия в Самаре. Заказчик, ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», сумел доказать, что там «ЭТС» занимался чуть ли не вредительством: после его ухода с площадки ущерба памятнику насчитали почти на 70 млн рублей. Аргументы строителей о том, что проект, по которому ему пришлось работать, был совсем плох, а ушли со стройплощадки они потому, что культурный заказчик не мог оплатить работы по нормальному проекту, не подействовали на московского судью. На 9 сентября назначено заседание апелляционного суда, который должен определить, кто там кому и сколько должен.

«Фонтанка.ру»