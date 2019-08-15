Смольный за полгода заработал на городских и платных парковках почти 50 млн рублей

Доход от эксплуатации городских парковок за первые 6 месяцев 2019 года составил 30,6 млн рублей. Зона платной парковки в центре Петербурга принесла в казну Северной столицы 19 млн рублей. Об этом 15 августа сообщил руководитель Городского центра управления парковками Сергей Куканов.

В ходе своего отчета на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры он также отметил, что за первую половину этого года было оформлено свыше 4 тысяч парковочных разрешений.

Напомним, что на данный момент из-за противоречий между утвержденным МВД регламентом запроса личных данных и действующим Кодексом об административных нарушениях петербургские чиновники не могут штрафовать безответственных автовладельцев. К концу 2018 года объем несобранных штрафов превысил цифру в 1,8 млрд рублей. Ранее стало известно о том, что в 2020 году Смольный планирует расширить зону платной парковки на 13 167 мест.