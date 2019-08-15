Новичок «Зенита» за 40 млн евро сломался уже после второго матча. Участие Малкома в игре с «Ахматом» под вопросом

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак оценил предстоящего соперника по 6 туру чемпионата РПЛ – грозненскому «Ахмату».

— Костяк «Ахмата» по сравнению с прошлым сезоном почти сохранился, – заявил Семак в четверг, 15 августа, на базе «Зенита» в Удельном парке. – Ушли важные игроки, но пришли другие — с амбициями, которые хотят доказать и добиться максимального результата. Матчи против «Ахмата» всегда складываются тяжело.

Также Семак рассказал о готовности отдельных игроков «Зенита» к игре с «Ахматом».

— Точно не сыграет Шатов, который продолжает лечение. Дриусси не сыграет из-за повреждения, полученного в прошлой игре. По Малкому ситуация пока не определена, его участие в матче под вопросом. Пытаемся понять степень повреждения.

Напомним, что «Зенит» приобрел Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро. Сам футболист получает в петербургском клубе около 6 млн евро в год. После своего трансфера Малком успел провести за «Зенит» два матча, в каждом из которых выходил на замену во втором тайме. В игре против «Краснодара» 22-летний бразилец сыграл 19 минут, против «Динамо» – 45.