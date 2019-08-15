На стройке на Добролюбова погрузчик завис над котлованом, едва не выронив водителя. Чудом спасся и другой строитель

На стройплощадке на проспекте Добролюбова, 14 (Петроградский район Санкт-Петербурга), 14 августа едва не произошла трагедия: погрузчик при маневрировании частично опрокинулся в котлован. Машина удержалась на краю только потому, что ковшом зацепилась за поперечную балку. Об этом 15 августа «Фонтанке» рассказал читатель, ставший очевидцем происшествия.

Водитель спецтехники родился в рубашке – во время опрокидывания он каким-то чудом не вывалился в дверной проем кабины. По его версии, погрузчик оказался в таком «подвешенном» положении из-за отказа тормозов. Чудо спасло и другого рабочего. Его мини-экскаватор находился прямо там, куда должна была упасть эта махина.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Опрокинувшись около трех часов дня, машина так и провисела до конца рабочей смены: когда её будут спасать, неясно, отмечает наш читатель.

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Стройплощадке на Добролюбова, напомним, несколько лет: история со строительством судебного квартала вдоль набережной Малой Невы тянулась с 2012 года. В начале года на площадке наметилось оживление: стало известно, что бюджет проекта составит 35 млрд рублей, а подрядчиком без конкурса стали структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Но в апреле ситуация коренным образом изменилась — на этом месте решили разбить арт-парк. На Петербургском международном экономическом форуме глава города Александр Беглов рассказал, что решение об этом принял лично президент Путин. Недавно оттуда исчезли краны.

До конца 2019 года Смольный планирует объявить конкурс на разработку концепции зеленой зоны. Для неё подбирают название, на сайте «Фонтанки» можно предложить свой вариант.