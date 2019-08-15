Из 23 пострадавших пассажиров приземлившегося на кукурузу самолета в больнице остался только один

Минимум сутки в больнице проведет только одна пассажирка самолета Airbus, который аварийно сел в поле под Москвой утром 15 августа. Всех остальных отпустили домой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. После аварийной посадки из 226 пассажиров к медикам в раменскую больницу доставили 23 человека, в том числе девять детей. Почти все они продолжат лечение амбулаторно, в палате останется 69-летняя женщина. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, жизни пассажирки ничего не угрожает.

Борт «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковское утром 15 числа, практически сразу в турбины попали чайки. Оба двигателя отказали, пилот был вынужден сажать полный топлива с невыпущенными шасси самолет в поле.

Управлял воздушным судном 41-летний Дамир Юсупов, у него больше 3 тысяч часов налета. Второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин, он провел в небе за штурвалом 600 часов. Оба окончили Университет гражданской авиации в Петербурге.

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Самолет серьезно поврежден, когда и как его уберут с поля, пока неизвестно.