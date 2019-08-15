Оба пилота севшего на кукурузное поле лайнера – выпускники СПбГУГА. Командир окончил вуз с отличием, его помощнику всего 23 года

Командиром воздушного судна рейса U6178 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле сразу после взлета, является Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Как сообщает 15 августа авиакомпания, Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева по направлению «Аэронавигация». Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

«Именно благодаря их профессионализму, выдержке и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий», – считают в компании.

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Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Аварийно севший в поле под Москвой самолет уже попадал в аварию в 2013 году. При жесткой посадке пострадали от 10 до 23 человек, по данным СМИ. Погибших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.