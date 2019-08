Самолет с сотрудниками Пентагона загорелся в ирландском аэропорту

Самолет Boeing 763 частной авиакомпании Omni Air, перевозящей гражданских сотрудников Минобороны США, загорелся в аэропорту Шэннон в Ирландии, сообщает The Sun.

The plane had to be evacuated due to a fire in the undercarriage https://t.co/x0Vxtvenol