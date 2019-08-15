Самолет с сотрудниками Пентагона загорелся в ирландском аэропорту

Самолет Boeing 763 частной авиакомпании Omni Air, перевозящей гражданских сотрудников Минобороны США, загорелся в аэропорту Шэннон в Ирландии, сообщает The Sun.

The plane had to be evacuated due to a fire in the undercarriage https://t.co/x0Vxtvenol — The Sun (@TheSun) 15. August 2019

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Диспетчеры заметили огонь рядом с одним из шасси самолета во время его руления по взлетно-посадочной полосе. Экипаж решил остановиться на взлетно-посадочной полосе и попросить отбуксировать обратно на стоянку. Но авиадиспетчеры сообщили экипажу, что необходима эвакуация людей из лайнера. Все пассажиры и экипаж быстро покинули самолет через аварийный желоб.

«На месте находятся аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт. Работа аэропорта временно приостановлена», – сообщает аэропорт Шэннон.

Все пассажиры и члены экипажа быстро покинули самолет через два аварийных трапа, отмечает издание.