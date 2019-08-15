Происшествия
Лавров: Япония не признает итоги Второй мировой войны по Курилам
Министр иностранных дел России считает, что Россия и Япония могут подписать мирный договор, однако российскую сторону не устраивает позиция Токио.
«Пока все упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», – заявил 15 августа Сергей Лавров во время выступления на образовательном форуме «Территория смыслов».
По его словам, МИД РФ руководствуется поручениями президента Владимира Путина по итогам переговоров с японскими властями. Лавров подчеркнул, что сейчас поручения ставят целью развитие отношений «во всех областях».
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.