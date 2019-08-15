Лавров: Япония не признает итоги Второй мировой войны по Курилам

Министр иностранных дел России считает, что Россия и Япония могут подписать мирный договор, однако российскую сторону не устраивает позиция Токио.

«Пока все упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», – заявил 15 августа Сергей Лавров во время выступления на образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, МИД РФ руководствуется поручениями президента Владимира Путина по итогам переговоров с японскими властями. Лавров подчеркнул, что сейчас поручения ставят целью развитие отношений «во всех областях».