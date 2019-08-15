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Общество
15.08.2019 12:00
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11 «первенцев», чтобы не повторилась прошлая зима. Смольный показал, чем отныне будут убирать город от снега

11 из 110 коммунальных машин Wille для комитета по благоустройству уже изготовлены и скоро поступят в ГУДП «Центр». Чиновники показали, как они выглядят.

11 «первенцев», чтобы не повторилась прошлая зима. Смольный показал, чем отныне будут убирать город от снега

автор - пресс-служба комитета по благоустройству

О том, что первая партия сошла с конвейера на заводе «Вихури Рус», комитет рассказал 15 августа. Всего к зиме готовят 110 единиц. Многофункциональная машина предназначена для выполнения различных работ: в навесное оборудование входят ковш, отвал-бабочка, зимняя щетка, летний пылесборник, поливомоечное и пескоразбрасывающее оборудование. Напомним, финский концерн Wihuri Group запустил производство на петербургском предприятии в апреле.

Wille

Приобретение этих машин — часть закупочной кампании, которую Смольный объявил после минувшей снежной зимы, когда нехватка техники стала очевидной. Всего ГУДП «Центр» получит 471 машину, кредит на 3 млрд рублей выдает Банк «Санкт-Петербург». Кроме 110 тракторов более чем за миллиард рублей, речь идет о 40 многофункциональных коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КамАЗа-65115 (536 млн) и 119 — на базе КамАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн). Тело долга предприятие впоследствии получит из бюджета города в виде взноса в уставный капитал.

Закупка широко анонсировалась ранее. В частности, о ней говорили врио губернатора Александр Беглов и глава правительства Дмитрий Медведев, договариваясь о бюджетной помощи федерального центра Петербургу.

ГУДП «Центр» тщательно оберегало данные о том, какие именно поставщики выиграли 5 конкурсов, в протоколах они указаны не были. Предприятие ссылалось на законодательство, согласно которому информацию о победителе прессе знать не положено, только «Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов РФ, контрольно-счетным органам муниципальных образований, Федеральному казначейству».

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Справка:

ГУДП «Центр» — одно из крупнейших дорожных предприятий, и именно ему в прошлом году досталось больше всего контрактов на содержание дорог. За 994 млн предприятие подрядилось в Василеостровском и Петроградском районах, за 634 млн — в Московском, за 726 млн — в Центральном, за 473 млн — в Адмиралтейском, за 475 млн — во Фрунзенском и за 605 млн — в Невском.

Городское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении дорожных предприятий, заподозрив их в заключении картельного соглашения: на каждом из конкурсов боролись по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм, в результате чего город экономил лишь полпроцента от стартовой стоимости. Рассмотрение этого дела комиссия продолжит летом.

В ходе снежной зимы-2018/19 чиновники неоднократно сообщали, что отрасль уборки профинансирована бюджетом лишь на 60% от нормативной потребности. Врио губернатора Александр Беглов заявлял, что дополнительная потребность города в уборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц. Обслуживать их должны в 2 смены 2,5 тысячи водителей-механизаторов. Вице-губернатор Николай Бондаренко говорил о том, что всего Петербургу требуется 3,5 тысячи единиц. При этом Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, в связи с чем встал вопрос, как чиновники собираются изыскивать средства на покупку техники.

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