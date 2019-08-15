11 «первенцев», чтобы не повторилась прошлая зима. Смольный показал, чем отныне будут убирать город от снега

11 из 110 коммунальных машин Wille для комитета по благоустройству уже изготовлены и скоро поступят в ГУДП «Центр». Чиновники показали, как они выглядят.

автор - пресс-служба комитета по благоустройству

О том, что первая партия сошла с конвейера на заводе «Вихури Рус», комитет рассказал 15 августа. Всего к зиме готовят 110 единиц. Многофункциональная машина предназначена для выполнения различных работ: в навесное оборудование входят ковш, отвал-бабочка, зимняя щетка, летний пылесборник, поливомоечное и пескоразбрасывающее оборудование. Напомним, финский концерн Wihuri Group запустил производство на петербургском предприятии в апреле.

Приобретение этих машин — часть закупочной кампании, которую Смольный объявил после минувшей снежной зимы, когда нехватка техники стала очевидной. Всего ГУДП «Центр» получит 471 машину, кредит на 3 млрд рублей выдает Банк «Санкт-Петербург». Кроме 110 тракторов более чем за миллиард рублей, речь идет о 40 многофункциональных коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КамАЗа-65115 (536 млн) и 119 — на базе КамАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн). Тело долга предприятие впоследствии получит из бюджета города в виде взноса в уставный капитал.

Закупка широко анонсировалась ранее. В частности, о ней говорили врио губернатора Александр Беглов и глава правительства Дмитрий Медведев, договариваясь о бюджетной помощи федерального центра Петербургу.

ГУДП «Центр» тщательно оберегало данные о том, какие именно поставщики выиграли 5 конкурсов, в протоколах они указаны не были. Предприятие ссылалось на законодательство, согласно которому информацию о победителе прессе знать не положено, только «Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов РФ, контрольно-счетным органам муниципальных образований, Федеральному казначейству».