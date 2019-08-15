Министр пригрозил запретом на экспорт леса в Китай и предложил Пекину помочь РФ в восполнении потерь

Незаконная вырубка лесов может привести к запрету экспорта в Китай, заявил глава Министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Чиновник предложил двум странам совместно высаживать молодые деревья.

«Если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. <...> Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал», – заявил министр в интервью «Ведомостям» 15 августа.

По его словам, это поможет восстановить зоны, которые уничтожили «чёрные лесорубы».

Слова чиновника звучат особенно актуально на фоне лесных пожаров в Сибири, бушующих этим летом. Потушить все очаги возгорания несколько недель не могут даже силами МЧС и Минобороны.

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В июне 2019 года министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали по делу о незаконной вырубке 120 гектаров леса в заказнике регионального значения «Туколонь».