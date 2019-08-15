СМИ: Путин оставил частоты для Интернета нового поколения силовикам

Президент России Владимир Путин согласился с позицией Совбеза РФ о невозможности выделения под сети 5G частот, которыми пользуются Минобороны и Федеральная служба охраны.

«[Владимир] Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России», – сообщает 15 августа издание «Ведомости».

Совместное использование частот также не стоит на повестке. Совбез, как ранее стало известно РБК, не поддерживал передачу диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития 5G в России.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в свою очередь, предлагало в конце года начать тестирование связи 5G на частотах военных и ФСО. Российские телекоммуникационные компании были заинтересованы в развитии новых сетей. По данным «Коммерсанта», Минкомсвязь рассматривает также диапазон 4,4–4,99 ГГц.