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Бизнес
15.08.2019 11:22
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Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 1 сентября 2019 года, сообщает ведомство на своем сайте.

Это сделано, чтобы частично компенсировать компании недополученную выручку из-за форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами, объяснило министерство.

Некондиционную нефть отказались принимать заводы Польши, Германии, Чехии и Венгрии, поставки нефти по «Дружбе» прерывались для очистки трубопровода.

«Сокращение объемов транспортировки нефти во 2 квартале 2019 года в связи отказом её приёма нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», – говорится в пресс-релизе.

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Интерпол 18 июля сообщил, что на территории Литвы задержал обвиняемого в загрязнении хлором нефтепровода «Дружба» Романа Ружечко — его компании принадлежал узел учета сырья на территории Самарской области, через который, как считает следствие, хлор и попал в нефтепровод. Ростехнадзор после дела «Дружбы» провёл внеплановые проверки подобных предприятий и нашёл больше 250 нарушений.

Отметим, загрязнение нефти стало поводом для серьезного публичного конфликта между «Транснефтью» Николая Токарева и «Роснефтью» Игоря Сечина. «Роснефть» по сути обвинила в проблемах на трубопроводе «Транснефть», та в ответ заявила, что компания Сечина и он лично распространяют слухи.

Справка:

В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.

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