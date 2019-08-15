В Ялте московский священник попал в больницу после избиения на набережной

Московский священник попал в Ялте в больницу после избиения уличным музыкантом. У иерея Алексея Забелина диагностировали закрытый перелом челюсти.

Драка произошла на набережной курортного города в момент, когда преподаватель Московской духовной академии и Сретенской семинарии гулял с женой и пятью детьми.

«Сын натер ноги и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и Лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: «Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда...» с нецензурной бранью он кинулся на моего сына… Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына», – написал Забелин в Facebook 14 августа (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Его доставили в больницу, где диагностировали закрытый перелом челюсти. По утверждению священника, местная полиция не хотела принимать заявление, так как иерей «создает проблемы» ведомству.

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«Только когда я стал снимать на видео, тон полицейского изменился, – пишет священник про замначальника уголовного розыска. – Потом он достал телефон и стал меня снимать на видео, при этом задавая повторно те же вопросы: "Где работаете, кто начальник и т. д."».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает, что полиция Ялты начала проверку по факту драки: «Около 19:00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения».

Забелин – священник храма Андрея Рублева в московских Раменках.