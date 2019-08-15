«Другие люди могут иногда прослушивать этот контент». Microsoft вслед за Facebook признала прослушку пользователей

Транснациональная компания Microsoft спустя неделю после публикаций СМИ о передаче подрядчикам голосовых данных пользователей Skype признала факт спорных действий.

«Учитывая недавно поднятые вопросы, мы решили в явном виде указать, что другие люди могут иногда прослушивать этот контент», — цитирует 15 августа The Bell представителя Microsoft.

Ранее стало известно, что компания, которая базируется в США, отдает подрядчикам голосовые данные из переводчика реального времени в мессенджере Skype для Android. Почти все аудиозаписи были короче 10 секунд. Компанию критиковали за недостаточную защиту данных и отсутствие пункта о допустимости таких действий в пользовательском соглашении. В итоге Microsoft включила право передавать голосовые данные на сторону в пользовательское соглашение Cortana и Skype Translator.

Ранее в незаконной прослушке были уличены Apple, Facebook, Amazon и Google. В компании Марка Цукерберга накануне заявили, что прекратили такие действия «неделю назад». В середине июля Google признавала утечки записей своих клиентов и пообещала «предотвратить повторение подобных нарушений».

В то же время российский аналог голосовых помощников «Алиса» от «Яндекс» содержит пункт об обработке аудиозаписей в пользовательском соглашении. В начале августа президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанга сообщали, что китайский производитель гаджетов и «Яндекс» ведут переговоры по внедрению голосового ассистента «Алиса» в смартфоны компании. Переговоры с Huawei о предустановке российского ПО ведёт и российская MailRu Group. О переговорах с китайскими производителями рассказал вице-премьер Максим Акимов. Лидеры России и Китая в начале лета договорились тесно сотрудничать по цифровым вопросам.