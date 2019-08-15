Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.

Вывод на рынок очередного корпуса запланирован на 4-й квартал 2019 года, реализация всего проекта квартала завершится в конце 2025 года.

ЦДС «Чёрная Речка» – флагман компании и первый жилой комплекс Группы, получивший проектное финансирование. На данный момент все реализуемые объекты ЦДС строятся по старым правилам с прямым привлечением средств дольщиков. Сейчас компания ведет переговоры с банками на перспективу, выбирая лучшие условия сотрудничества по проектному финансированию с использованием механизма эскроу.

- Для нас это первый опыт, Банк ДОМ.РФ – наш новый и сильный партнер, – отмечает начальник отдела управления ликвидностью Группы ЦДС Ажар Лотик. – Мы идем в ногу со временем и плавно встраиваемся в законодательные изменения. Получение проектного финансирования – дополнительное свидетельство надежности и стабильности ЦДС, которое дает нам большие возможности и перспективы. Мы провели масштабную работу, просчитали экономику и готовы выходить на новый уровень взаимоотношений с банками.

Группа ЦДС 20 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время Группа ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах.

ЦДС «Чёрная Речка» – квартал бизнес-класса в Приморском районе Санкт-Петербурга, состоящий из 9 домов разной этажности, подземных паркингов, школы, детского сада и общественных пространств. Проект территории – образец современного редевелопмента серого пояса с закрытыми дворами, свободными от машин, удобными проездными аллеями, прогулочными и рекреационными зонами и благоустроенным променадом со стрит-ритейлом вдоль домов.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru