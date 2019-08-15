Аварийно севший в поле под Москвой самолет уже попадал в аварию в 2013 году. На лайнер в кукурузе посмотрели с коптера

Аварийно севший в кукурузном поле лайнер А321, выполнявший рейс U6178 «Уральских авиалиний», уже попадал в передряги ранее.

Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.



Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS — baza (@bazabazon) August 15, 2019

Как сообщает 15 августа Е1.RU, в 2013 году при заходе на посадку в Казани он задел хвостом курсовой маяк. Никто из пассажиров тогда не получил травмы, но сам лайнер от столкновения пострадал.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что после утреннего ЧП самолет получил значительные повреждения и его отстранили от полетов. На время проверки также отстранили экипаж. Стоящий в поле аэробус сняли на видео с помощью коптера.

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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье выросло – СМИ называют цифры от 10 до 23 человек. Погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Рейс U6178 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета. Самолет садился с убранными шасси и неработающими двигателями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.