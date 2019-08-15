Петербуржца задержали при передаче 200 тысяч за обещание помочь со следствием. Десять лет назад он тоже обещал - 100 млн

По уголовному делу о покушении на мошенничество в Петербурге задержан предприниматель Александр Логоденко. За 200 тысяч рублей он обещал даровать знакомому свободу от уголовного преследования по той же мошеннической статье.

По информации «Фонтанки», за беседой в суши-баре на шоссе Революции 14 августа наблюдали оперативники из управления собственной безопасности ГУ МВД. Деньги Логоденко, по версии следствия, просил у бизнесмена, специалиста по пайке и сварке. 200 тысяч из рук потерпевшего уже были переданы коммерсанту, когда в дело вмешалась полиция. Подозреваемый в мошенничестве задержан.

Логоденко не впервые знакомится с процессом – ранее он был осужден на 12 лет с конфискацией имущества, ему вменяли с десяток статей, в том числе вымогательство и похищение человека.

«Фонтанке» он запомнился другой историей – в 2009 году, вскоре после освобождения, он решил заняться бизнесом и договорился о покупке акций ЗАО «ПТК Строитель», которое на тот момент принадлежало Михаилу Рогинскому. Сделка должна была стоить 100 млн, документы, свидетельствующие о смене владельца, оформили, но денег Рогинский так и не увидел, несмотря на решение суда, – брать с Логоденко оказалось нечего, исполнительное производство было прекращено. Рогинский не сдался и на закон решил больше не надеяться, обратившись за помощью к «мастеру коммерческого успеха» Михаилу Кришьяну. После трехчасового пребывания на полу с автоматом у головы Логоденко было возбуждено уголовное дело, почти все из «друзей» Рогинского признали вину и пошли под суд через особый порядок, получив условные сроки. Рогинский был объявлен в розыск, однако базы судов следов привлечения его к уголовной ответственности не хранят. Искали и Кришьяна – он успел скрыться с 40 млн рублей, едва его отпустили под залог по делу об убийстве. Кришьяна нашли в Эстонии и осудили в Петербурге на 20 лет колонии – за организацию нападения на владельца «Пулково-3» Михаила Карачева, умершего от травм в больнице, и убийство бизнесмена Алексея Волнухи.