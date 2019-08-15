«Тот самый момент». Столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц попало на видео

Момент столкновения аэробуса A321 «Уральских авиалиний» с птицами случайно попал на видео, которое снимал один из пассажиров рейса из Жуковского в Симферополь. На записи видно, как в двигатель врезаются несколько похожих на чаек птиц.

?? Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета. На видео отчетливо слышно хлопок. pic.twitter.com/6dDiYX4gl6 — Телеканал 360° (@360tv) August 15, 2019

Рейс вылетел из московского аэропорта Жуковский после 6 утра и почти сразу же сел в поле с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали от десяти до 23 человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Опытные летчики также называют этот случай «редчайшим» и говорят о заслуге командира воздушного судна. Россияне заваливают страницу пилота Дамира Юсупова благодарностями.

Следственный комитет квалифицировал ЧП по статье УК РФ о нарушении правил безопасности полетов.