Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

АО «Альфа-Банк»

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.

Сотрудники Альфа-Банка обращаются в HR за разного рода консультациями в среднем 5 тысяч раз за месяц и порядка 80% времени команды HR-поддержки уходит на обработку типовых запросов. Внедрение интеллектуального чат-бота на внутреннем портале банка позволило автоматизировать 30% запросов, а также дало HR-команде мощный инструмент для глубокого анализа информации, поступающей от сотрудников, и оптимизации деятельности департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-Банка.

«По итогам пилотного проекта HR-бота мы полностью достигли намеченных целевых показателей. Была не только снижена нагрузка на операторов HR-поддержки, теперь мы можем в динамике анализировать, какие темы больше всего волнуют наших коллег, — отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов. — В будущем мы планируем интеграцию такого рода решений с информационными системами банка».

Сотрудники Альфа-Банка имеют возможность обратиться с вопросом через любой канал коммуникации: электронную почту, корпоративное мобильное приложение или мессенджер. Скорость и возможность получить ответ даже не находясь на рабочем месте повышают лояльность сотрудников и помогают сосредоточится на работе.

Платформа AutoFAQ, лежащая в основе HR-бота, представляет собой обученную нейронную сеть, позволяющую боту с самого начала работы понимать сложно сформулированные вопросы на естественном языке и мгновенно формировать детальный ответ на основе записей из баз знаний. При этом платформа продолжает обучаться в процессе работы на основе потока вопросов и ответов, повышая точность справок.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.