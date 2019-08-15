Коммунальный боевик в Московском районе. На Пулковском шоссе СОБР скрутил горцев, которые ломились в чужой дом, жилищники говорят о рейдерах

Жители дома номер 13 корпус 5 по Пулковскому шоссе накануне наблюдали остросюжетные сцены прямо из окон квартир. Полиция и СОБР эффектно прекратили раунд коммунальной войны между УК «Профсервис» и «ЖКС Адмиралтейского района».

Видео с места событий «Фонтанке» прислали очевидцы. На кадрах видно, как неизвестные болгаркой спиливают замки на двери дома, после чего прибывшие оперативники укладывают лицом в землю группу товарищей спортивного облика.

Домом управляет УО «Профсервис», входящая в группу ГИТ. В ней «Фонтанке» пояснили, что увиденное — часть давнего конфликта с другими жилищниками, которые пытаются получить контроль над домами компании.

«2 года компании «БУК» и «ЖКС Адмиралтейского района» пытаются захватить дома в Московском районе управляемые компанией «Профсервис», не гнушаются откровенной подделки документов, провокаций, поддельных митингов, – рассказал гендиректор «Профсервиса» Борис Денисов. – Теперь, видимо, получив лишь уголовные дела они решили приступить к силовым действиям».

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По его словам, незадолго до снятых на видео событий у дома появилось несколько десятков людей, предположительно кавказского происхождения, которые заблокировали жителей и сотрудников управляющей компании, после чего замки в хозяйственных помещениях спилили и заменили на новые. «Вместе с ними были представители «ЖКС Адмиралтейского района», которые видимо должны были дальше управлять захваченным домом, – говорит Денисов. – Группа поддержки вела себя агрессивно и не давала жителям вмешаться в происходящее, так что те вызвали полицию. Сейчас «Профсервис» восстанавливает поврежденные замки». Дозвониться в «ЖКС Адмиралтейского района» по официальным телефонам не удалось.

«Фонтанка» писала о конфликте ПАО «ГИТ» и «Балтийской управляющей компании» (БУК). В декабре 2017 года та пыталась взять под опеку сотню домов «Городских инновационных технологий» в Авиагородке, после чего было возбуждено уголовное дело. Гендиректором БУК является Андрей Кривоногов, бенефициаром — Леонид Климковский, этот же тандем возглавляет «ЖКС Адмиралтейского района».

Климковский постоянный герой публикаций «Фонтанки». В 2014 году сообщалось об атаке на ООО «Прямые инвестиции», которое обслуживало 240 домов в Адмиралтейском районе. Тогда Климковский заявлял, что непричастен к подозрительным махинациям. Однако с сентября 2015-го дома «Прямых инвестиций» начали переходить под крыло «ЖКС Адмиралтейского района». В 2017 году он же фигурировал в истории о попытке рейдерского захвата компании «Возрождение», управлявшей домами на Васильевском острове.

В мае в Московском районе прошел митинг, на котором столкнулись сторонники и противники «Профсервиса», управляющего здесь 122 домами. Жилищники утверждают, что на них оказывается давление со стороны организованной группы интересантов, связанной с Виталием Мартыненко, нынешним заместителем главы Василеостровского района. Сам Мартыненко заявил, что о компании «Профсервис» раньше вообще не слышал.