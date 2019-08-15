Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.89р
73.45р
13:25 15.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.08.2019 13:00
Печать

Коммунальный боевик в Московском районе. На Пулковском шоссе СОБР скрутил горцев, которые ломились в чужой дом, жилищники говорят о рейдерах

Жители дома номер 13 корпус 5 по Пулковскому шоссе накануне наблюдали остросюжетные сцены прямо из окон квартир. Полиция и СОБР эффектно прекратили раунд коммунальной войны между УК «Профсервис» и «ЖКС Адмиралтейского района».

Видео с места событий «Фонтанке» прислали очевидцы. На кадрах видно, как неизвестные болгаркой спиливают замки на двери дома, после чего прибывшие оперативники укладывают лицом в землю группу товарищей спортивного облика.

Смотреть в новом окне

Домом управляет УО «Профсервис», входящая в группу ГИТ. В ней «Фонтанке» пояснили, что увиденное — часть давнего конфликта с другими жилищниками, которые пытаются получить контроль над домами компании.

«2 года компании «БУК» и «ЖКС Адмиралтейского района» пытаются захватить дома в Московском районе управляемые компанией «Профсервис», не гнушаются откровенной подделки документов, провокаций, поддельных митингов, – рассказал гендиректор «Профсервиса» Борис Денисов. – Теперь, видимо, получив лишь уголовные дела они решили приступить к силовым действиям».

Реклама

По его словам, незадолго до снятых на видео событий у дома появилось несколько десятков людей, предположительно кавказского происхождения, которые заблокировали жителей и сотрудников управляющей компании, после чего замки в хозяйственных помещениях спилили и заменили на новые. «Вместе с ними были представители «ЖКС Адмиралтейского района», которые видимо должны были дальше управлять захваченным домом, – говорит Денисов. – Группа поддержки вела себя агрессивно и не давала жителям вмешаться в происходящее, так что те вызвали полицию. Сейчас «Профсервис» восстанавливает поврежденные замки». Дозвониться в «ЖКС Адмиралтейского района» по официальным телефонам не удалось.

«Фонтанка» писала о конфликте ПАО «ГИТ» и «Балтийской управляющей компании» (БУК). В декабре 2017 года та пыталась взять под опеку сотню домов «Городских инновационных технологий» в Авиагородке, после чего было возбуждено уголовное дело. Гендиректором БУК является Андрей Кривоногов, бенефициаром — Леонид Климковский, этот же тандем возглавляет «ЖКС Адмиралтейского района».

Климковский постоянный герой публикаций «Фонтанки». В 2014 году сообщалось об атаке на ООО «Прямые инвестиции», которое обслуживало 240 домов в Адмиралтейском районе. Тогда Климковский заявлял, что непричастен к подозрительным махинациям. Однако с сентября 2015-го дома «Прямых инвестиций» начали переходить под крыло «ЖКС Адмиралтейского района». В 2017 году он же фигурировал в истории о попытке рейдерского захвата компании «Возрождение», управлявшей домами на Васильевском острове.

В мае в Московском районе прошел митинг, на котором столкнулись сторонники и противники «Профсервиса», управляющего здесь 122 домами. Жилищники утверждают, что на них оказывается давление со стороны организованной группы интересантов, связанной с Виталием Мартыненко, нынешним заместителем главы Василеостровского района. Сам Мартыненко заявил, что о компании «Профсервис» раньше вообще не слышал.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».