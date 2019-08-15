Выросло число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье. В СМИ называют цифры от 10 до 23 человек

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье возросло до десяти человек. Также есть данные, что пострадавших может быть больше.

«Пострадало 10 человек, из них трое — дети. Они направлены в Центральную районную больницу. У всех ссадины, ушибы», — сообщили 15 августа РБК в пресс-службе подмосковного главка МЧС и добавили, что пассажиров самолета направили на автобусах в аэропорт Жуковский. На место также прибыли грузовые автомобили, которые погрузят багаж и отправят его в аэропорт.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 23 пострадавших, среди которых девять детей в возрасте от двух до девяти лет. По его словам, пострадавших госпитализировали в больницы Жуковского и Раменского.

На месте работают сотрудники Следственного комитета.

Рейс U6178 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета. Самолет садился с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.