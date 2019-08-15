«Взлётную полосу» к Румянцевскому саду «Солярису» подготовила поливальная машина. Иностранец в коме

Погоня за «Хёндэ Солярисом», финишировавшим в решётку Румянцевского сада, попала на видео: мчавшие машины снимали камеры наружного наблюдения. Водитель «Соляриса», приезжий, госпитализирован в коме.

Видеозапись погони публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Напомним, нарушителя рано утром 14 августа заметили в Дворцовом проезде между Эрмитажем и Адмиралтейством: Hyundai не остановился по требованию ИДПС ОГИБДД по Центральному району. Сотрудники ДПС начали преследование, их поддержали сотрудники ОБ ДПС №5 ГИБДД – на записи видно две машины с проблесковыми маячками.

«Солярис» промчал по Дворцовому мосту, Университетской набережной и повернул направо на Кадетскую линию. Там недавно прошла поливалка, и на мокром асфальте машину занесло. Она перевернулась и улетела на тротуар. Водитель ударился о лобовое стекло и выпал через боковое. От машины его отбросило метров на десять. На асфальте осталась лужа крови.

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Мужчина 1982 года рождения, по информации «Инспектора», – гражданин одной из азиатских стран. Автомобиль ему не принадлежит. Уровень алкоголя у него в крови составил около 2 промилле – это между средним и тяжёлым опьянением, когда человек уже мало соображает и видит с трудом.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в Мариинскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытую травму груди, кому второй степени и шок. В тяжёлом состоянии его поместили в неврологическую реанимацию.