Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.20р
72.90р
11:11 15.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.08.2019 10:44
Печать

«Взлётную полосу» к Румянцевскому саду «Солярису» подготовила поливальная машина. Иностранец в коме

Погоня за «Хёндэ Солярисом», финишировавшим в решётку Румянцевского сада, попала на видео: мчавшие машины снимали камеры наружного наблюдения. Водитель «Соляриса», приезжий, госпитализирован в коме.

Видеозапись погони публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Напомним, нарушителя рано утром 14 августа заметили в Дворцовом проезде между Эрмитажем и Адмиралтейством: Hyundai не остановился по требованию ИДПС ОГИБДД по Центральному району. Сотрудники ДПС начали преследование, их поддержали сотрудники ОБ ДПС №5 ГИБДД – на записи видно две машины с проблесковыми маячками.

https://vk.com/dorinspb

«Солярис» промчал по Дворцовому мосту, Университетской набережной и повернул направо на Кадетскую линию. Там недавно прошла поливалка, и на мокром асфальте машину занесло. Она перевернулась и улетела на тротуар. Водитель ударился о лобовое стекло и выпал через боковое. От машины его отбросило метров на десять. На асфальте осталась лужа крови.  

Реклама

«Взлётную полосу» к Румянцевскому саду «Солярису» подготовила поливальная машина. Иностранец в коме

Мужчина 1982 года рождения, по информации «Инспектора», – гражданин одной из азиатских стран. Автомобиль ему не принадлежит. Уровень алкоголя у него в крови составил около 2 промилле – это между средним и тяжёлым опьянением, когда человек уже мало соображает и видит с трудом.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в Мариинскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытую травму груди, кому второй степени и шок. В тяжёлом состоянии его поместили в неврологическую реанимацию.

 

Ранее по теме

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».