У менеджера ресторана «Гинзы» угнали новый внедорожник. Land Cruiser с тонированными стеклами томился на парковке для инвалидов

Новенькая Toyota Land Cruiser с тонированными стеклами исчезла в ночь на 15 августа в Приморском районе Петербурга. Менеджер ресторана припарковал ее у торгового центра на месте, отведенном для инвалидов.

Как сообщает АИ «Журналистские расследования» (АЖУР), минувшей ночью в полицию с заявлением обратился старший менеджер одного из ресторанов Ginza Project. 27-летний петербуржец рассказал об угоне черного «Лэнд Крузера» 2019 года выпуска, купленного в кредит в апреле. За внедорожник стоимостью 3,8 млн он успел рассчитаться почти наполовину.

Машина с тонированными задними стеклами была припаркована на парковке для инвалидов (хотя владелец, на первый взгляд, к данной категории граждан не относится) ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте в одиннадцатом часу вечера. К полуночи автомобиля уже не было. Внедорожник ищут в рамках уголовного дела о краже в особо крупном размере.