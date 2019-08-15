Водителю на каршеринге, устроившему массовое ДТП на Лиговском, оказалось 16 лет. Аккаунт он купил

Авария с участием четырёх автомобилей, произошедшая на Лиговском проспекте 14 августа, оказалась серьёзной: есть пострадавшая – пешеход. Её задело обломком.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району Петербурга, травмы получила девушка 1999 года (ей 19 или 20 лет). Когда произошло столкновение, она переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, и в неё попал отлетевший фрагмент автомобиля.

Юноша на каршеринговом «Хёндэ Солярисе», отправивший в полёт «Ладу Ларгус», как и предполагали очевидцы, несовершеннолетний. Он, по данным «Инспектора», 2002 года рождения (16 лет), водительское удостоверение ему не выдавалось. Аккаунт для пользования «Делимобилем» он купил примерно за 3500 рублей.

Очевидцы рассказывали, что после ДТП он пытался сбежать, но был пойман прохожими. В итоге его доставили в отдел полиции по подозрению в угоне – его действия подпадают под статью 166 УК РФ.

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По информации ГИБДД, 14 августа около 12:37 на Лиговском проспекте мужчина 2002 года рождения на Hyundai Solaris при повороте налево совершил столкновение с Lada Largus, после произошло столкновение со стоящими Mini Cooper и VW Polo.