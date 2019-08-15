Россияне заваливают пилота «Уральских авиалиний» благодарностями в соцсетях. Он юрист, который начал летать шесть лет назад

Командир севшего в кукурузном поле лайнера «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов получает множество благодарностей в социальных сетях после аварийной посадки в поле под Москвой.

«Спасибо, мужчина, респект и уважение!!!», «Дамир, низкий вам поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих лет вам жизни, здоровья и благополучия! Огромное СПАСИБО!» – пишут ему 15 августа россияне.

Фото: Скриншот страницы в соцсети

В интервью уральскому порталу «Прополевской» в 2017 году он рассказывал, что стал пилотом в зрелом возрасте.

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Его отец был командиром экипажа воздушного судна, летал на вертолёте Ми-8, и мечта о штурвале была с детства. Но медкомиссию в училище Дамир не прошел. Пришлось стать юристом. Но в 32 года он все-таки поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, успешно проучился, окончил с отличием. В 2013 году получил свидетельство пилота коммерческой авиации и был принят в авиакомпанию «Уральские авиа­линии». Еще в 2017 году он был вторым пилотом с налетом в 2000 часов, водил самолёты Airbus A320, 319, 32 по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. На его самолете летали хоккейная команда «Ак Барс» и футбольная «Рубин», а также сборная России по фигурному катанию.

Рейс вылетел из московского аэропорта Жуковский после 6 утра и почти сразу же сел в поле с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В Сети уже появилось видео посадки A321 — его снял один из пассажиров. Следственный комитет возбудил уголовное дело.