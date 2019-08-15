СМИ: В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет с отказавшей гидросистемой

Второй за утро 15 августа самолет готовится к аварийной посадке. Борт, следующий рейсом из Москвы в Самару, запросил посадку в Шереметьево из-за отказа гидросистемы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник уточнил, что самолет принадлежит компании Global Jet. На его борту находятся три члена экипажа и четыре пассажира. К месту ЧП следуют 14 автоцистерн.

Ранее в Подмосковье рейс U6178 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета. Самолет садился с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.