Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.20р
72.90р
11:12 15.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.08.2019 09:09
Печать

ДТП с младенцами в Ленобласти: водитель без прав готовился к суду и хотел покататься на воле

Водитель, сбивший женщин с маленькими детьми в посёлке Серебрянский под Лугой, был нетрезв. И это далеко не самое интересное.

После того, как вечером 14 августа госпитализировали четверых сбитых пешеходов, была установлена личность наехавшего на них водителя, и всплыли детали его биографии. О них рассказывает 15 августа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

ДТП с младенцами в Ленобласти: водитель без прав готовился к суду и хотел покататься на воле

35-летний мужчина уже осуждался по тяжким статьям и был лишён водительских прав. Сегодня, 15 августа, по сведениям «Инспектора», должен был состояться суд по его делу – заседание планировалось на 10 часов утра. Мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но перед судом решил напиться и покататься на воле. Что и сделал – после ДТП у него было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Реклама

По данным «Фонтанки», анализ показал 1,585 промилле – это среднее опьянение, для которого характерно резко неадекватное состояние, дезориентированность, плохая реакция, нарушения зрения и речи.

«Додж Стратус» (с петербургскими номерами), на котором мужчина совершил ДТП, он приобрёл по договору купли-продажи, но ещё не переоформил: пока машина зарегистрирована на другого человека. Сам мужчина – житель посёлка Серебрянский.

ДТП произошло 14 августа около 18:20 в посёлке Серебрянский Лужского района Ленинградской области. Женщины 38 и 59 лет гуляли с колясками по обочине, когда их всех снёс «Додж».

Водитель не пострадал, а женщины и два мальчика были доставлены в лужскую больницу. У 5-месячного младенца, по информации «Фонтанки», зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины волосистой части головы, состояние удовлетворительное. У малыша, которому скоро исполнится год, такие же травмы (изначально сообщалось, что состояние его – средней степени тяжести). Женщина 38 лет, вероятно, мама старшего мальчика, получила перелом правой голени, сочетанную травму, ушибы грудной клетки, находилась в состоянии средней тяжести. 59-летняя женщина попала в больницу в удовлетворительном состоянии с рваной раной левой стопы и ушибом левой голени. Все пострадавшие, как и водитель, – жители посёлка Серебрянский.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».