ДТП с младенцами в Ленобласти: водитель без прав готовился к суду и хотел покататься на воле

Водитель, сбивший женщин с маленькими детьми в посёлке Серебрянский под Лугой, был нетрезв. И это далеко не самое интересное.

После того, как вечером 14 августа госпитализировали четверых сбитых пешеходов, была установлена личность наехавшего на них водителя, и всплыли детали его биографии. О них рассказывает 15 августа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

35-летний мужчина уже осуждался по тяжким статьям и был лишён водительских прав. Сегодня, 15 августа, по сведениям «Инспектора», должен был состояться суд по его делу – заседание планировалось на 10 часов утра. Мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но перед судом решил напиться и покататься на воле. Что и сделал – после ДТП у него было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

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По данным «Фонтанки», анализ показал 1,585 промилле – это среднее опьянение, для которого характерно резко неадекватное состояние, дезориентированность, плохая реакция, нарушения зрения и речи.

«Додж Стратус» (с петербургскими номерами), на котором мужчина совершил ДТП, он приобрёл по договору купли-продажи, но ещё не переоформил: пока машина зарегистрирована на другого человека. Сам мужчина – житель посёлка Серебрянский.

ДТП произошло 14 августа около 18:20 в посёлке Серебрянский Лужского района Ленинградской области. Женщины 38 и 59 лет гуляли с колясками по обочине, когда их всех снёс «Додж».

Водитель не пострадал, а женщины и два мальчика были доставлены в лужскую больницу. У 5-месячного младенца, по информации «Фонтанки», зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины волосистой части головы, состояние удовлетворительное. У малыша, которому скоро исполнится год, такие же травмы (изначально сообщалось, что состояние его – средней степени тяжести). Женщина 38 лет, вероятно, мама старшего мальчика, получила перелом правой голени, сочетанную травму, ушибы грудной клетки, находилась в состоянии средней тяжести. 59-летняя женщина попала в больницу в удовлетворительном состоянии с рваной раной левой стопы и ушибом левой голени. Все пострадавшие, как и водитель, – жители посёлка Серебрянский.