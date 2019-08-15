В Сети появилось видео посадки A321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье

В социальных сетях появились видеозаписи жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевшего 15 августа из подмосковного Жуковского в Симферополь.

Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.



Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59 — baza (@bazabazon) August 15, 2019

На видео, которое снимал один из пассажиров, слышно, что двигатель работает с перебоями.

Рейс U6178 совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета. Самолет садился с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Опытные летчики также называют этот случай «редчайшим» и говорят о заслуге командира воздушного судна. Пассажиры также заявляют, что пилоты спасли им жизнь. Однако Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.