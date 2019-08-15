Следственный комитет не оценил героизма. После жесткой посадки самолета в Раменском возбуждено уголовное дело

Посадку в кукурузном поле после столкновения со стаей чаек СКР расценил как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Дело возбуждено 15 августа Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета. Никаких подробностей ведомство не добавляет.

При этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал летчиков героями.

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«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», – написал губернатор региона.

Опытные летчики также называют этот случай «редчайшим» и говорят о заслуге командира воздушного судна.

В авиакомпании UralAirlines подтвердил, что рейс U6178 совершил вынужденную посадку в поле из-за стаи птиц, которая угодила в двигатели самолета.

Рейс вылетел из московского аэропорта Жуковский после 6 утра и почти сразу же сел в поле с убранными шасси и неработающими двигателями. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.