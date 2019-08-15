«Это редчайший случай. Пилоты молодцы»: летчик-герой России о посадке лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле

Герой России, заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев заявил, что случившаяся в кукурузном поле посадка рейса U6178 из Москвы в Симферополь «большое везение» и «редчайший случай». А пилотов могут наградить.

«Пилоты — большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо, кукурузное поле было хорошим, кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай и летчиков, возможно, даже наградят за прекрасное выполнение своих обязанностей. Однако здесь, конечно же, не обошлось и без доли везения», — заявил он 15 августа Ura.ru.

Самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области после столкновения с чайками. Есть информация минимум о четырех пострадавших.

Пассажирка севшего в кукурузном поле Airbus 321 рассказала о действиях экипажа.