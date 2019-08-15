Пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье с кукурузного поля эвакуируют вертолеты и машины скорой

В кукурузном поле в подмосковном Жуковском сели два вертолета Центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших при жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний».

Также к месту происшествия прибыли 7 карет скорой помощи, сообщает РИА Новости. Тех пассажиров, кто не пострадал, будут вывозить на 8 автобусах, которые тоже уже на месте.

В Сети есть видео того, как командир экипажа Дамир Юсупов при помощи мегафона командует после приземления выбравшимся из салона людям: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы!». При этом растительность на поле — в человеческий рост, что мешает сориентироваться.

Аэробус А321 сел в километре от взлетно-посадочной полосы.

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Ранее сообщалось о 10 пострадавших, в том числе 3 детях. Но это предварительная статистика.

Рейс 178 Жуковский-Симферополь стартовал в 06.05. На борту было 226 пассижиров и 7 членов экипажа. На взлете аэробус столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Экипажу пришлось экстренно садить борт — прямо на поле.