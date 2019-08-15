«Пилот просто спас все жизни!» Пассажирка севшего в кукурузном поле Airbus 321 рассказала о столкновении с птицами

Пассажирка севшего в кукурузном поле рейса U6178 из Москвы в Симферополь Ольга рассказала, что «пилот просто спас все жизни». А бортпроводиники сработали профессионально и быстро.

«Бортпроводники быстро отреагировали, помогали всем выбраться из самолета, давки не был. Были 1–2 человека, которые хотели забрать сумки, но они быстро сообразили, что так делать не надо. Давки не было. Не было запаха гари в самолете, да, трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении!», – рассказала она 15 августа E1.RU.

Эвакуация, по её словам прошла на высшем уровне, скорые и МЧС сразу отреагировали. И это «один из немногих случаев, когда пассажиры были просто молодцы, все помогали друг другу».

Самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области после столкновения с чайками. Есть информация минимум о четырех пострадавших.