«Множественное попадание птиц». Лайнер Уральских авиалиний с двумя отказавшими двигателями совершил жесткую посадку в поле под Москвой

Самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области 15 августа. Он выполнял рейс U6178 из Москвы в Симферополь.

Как сообщает 15 августа E1.RU со ссылкой на «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский произошло «многочисленное попадание птиц в двигатели самолета». Через 15 минут после взлета командир воздушного судна Дамир Юсупов посадил борт в кукурузном поле. Как сообщил РБК представитель Росавиации пострадали четыре человека – их доставили в больницу Жуковского. «По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов летного и кабинетно экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе», — заявил он.

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Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.

По данным Telegram-каналов пострадавших десять и среди них – трое детей.

Один из пассажиров лайнера рассказал, что сразу после взлета самолет начало трясти, запахло гарью. «Мы взлетали из Жуковского, секунд через пять после взлета самолет начало жестко трясти, прямо очень сильно. Начали мигать лампы с правой стороны самолета, запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали», – пояснил он.

Как пишет Е1, севшему экстренно A321-200 чуть больше 15 лет. До «Уральских авиалиний» он летал в Cyprus Turkish Airlines, Atlasjet, Aviation Capital Group, Solaris Airlines. В уральской компании работает с 2011 года.