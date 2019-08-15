Американские фондовые индексы пошли вниз. Так же ждали рецессию 12 лет назад

Основные фондовые индексы США упали в среднем на 3% на фоне опасений рецессии в мировой экономике. Об этом вечером 14 августа пишет Reuters.

Dow Jones Industrial Average снизился на 3,05%, S&P — на 2,93%, Nasdaq Composite — на 3,02%. Агентство подчеркивает, что для Dow Jones падение стало самым серьезным с октября прошлого года.

Аналитики связывают снижение индексов с тем, что уровень доходности 10-летних облигаций Минфина США опустился ниже доходности двухлетних облигаций. В последний раз подобное происходило в 2007 году, перед мировым кризисом, напоминает Reuters.