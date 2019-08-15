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Общество
15.08.2019 00:10
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В урочище Сандармох начались новые раскопки. Местный Минкульт назвал версию о массовом расстреле репрессированных «деструктивной акцией»

Российское военно-историческое общество возобновило исследование урочища в Сандармохе после обращения Минкульта Карелии. Ведомство беспокоит ущерб имиджу России, который якобы наносит общепринятая версия о захоронении там репрессированных. 

Это следует из письма, 14 августа опубликованного в группе «дело Дмитриева»  в Facebook. В документе за подписью исполняющего обязанности министра культуры Карелии Сергея Соловьева содержится просьба провести новые раскопки, чтобы «установить истину по спорным историческим вопросам».  

«Обществом «Мемориал» выдвинута идея о захоронениях в урочище «Сандормох» жертв политических репрессий 1937–1938 годов (т. н. «Соловецкий этап»), которая при поддержке отечественных и иностранных заинтересованных сил стала парадигмой общественного сознания как в России, так и за рубежом. По их оценкам в данном месте захоронено до 9,5 тысяч человек (что значительно завышено)», – пишет Соловьёв. 

В письме сказано, что эта идея активно используется рядом стран в «деструктивных информационно-пропагандистских акциях», а «спекуляции вокруг событий в урочище наносят ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству и становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России». 

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При этом отмечается, что «ряд авторитетных карельских историков» якобы поддерживают версию о том, что в Сандармохе захоронены советские военнопленные, предположительно расстрелянные финскими войсками. Эта позиция, как утверждается в письме, подтверждена документами и получила общественный резонанс в Финляндии. 

 Судя по дате, документ был направлен в РВИО 15 июля. 12 августа экспедиция начала новые раскопки. Целью заявлен поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих в «боях против финских оккупантов в Карелии в Великую Отечественную войну». В первый же день обнаружены останки двух человек и гильзы иностранного производства. 

Подлинность письма в Минкульте не подтвердили. «Медуза» со ссылкой на сотрудников «Мемориала», которые находятся на раскопках в качестве наблюдателей, сообщает, что его среди прочих документов якобы продемонстрировал журналистам руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов. 

Мемориальное кладбище жертв политрепрессий «Сандармох» в Карелии является памятником истории. В июне этот статус за урочищем сохранило министерство культуры. 

Справка:

Массовое захоронение в Сандармохе обнаружил глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. Раскопками также занимался историк Сергей Колтырин. В мае он получил 9 лет по обвинению в педофилии. Под уголовное преследование попал также Дмитриев. В 2018 его оправдали по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии, но через три месяца снова арестовали, вменив насильственные сексуальные действия в отношении приёмной дочери. Правозащитники заявляли о необоснованности обвинений и политическом характере преследования историка.

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