В урочище Сандармох начались новые раскопки. Местный Минкульт назвал версию о массовом расстреле репрессированных «деструктивной акцией»

Российское военно-историческое общество возобновило исследование урочища в Сандармохе после обращения Минкульта Карелии. Ведомство беспокоит ущерб имиджу России, который якобы наносит общепринятая версия о захоронении там репрессированных.

Это следует из письма, 14 августа опубликованного в группе «дело Дмитриева» в Facebook. В документе за подписью исполняющего обязанности министра культуры Карелии Сергея Соловьева содержится просьба провести новые раскопки, чтобы «установить истину по спорным историческим вопросам».

«Обществом «Мемориал» выдвинута идея о захоронениях в урочище «Сандормох» жертв политических репрессий 1937–1938 годов (т. н. «Соловецкий этап»), которая при поддержке отечественных и иностранных заинтересованных сил стала парадигмой общественного сознания как в России, так и за рубежом. По их оценкам в данном месте захоронено до 9,5 тысяч человек (что значительно завышено)», – пишет Соловьёв.

В письме сказано, что эта идея активно используется рядом стран в «деструктивных информационно-пропагандистских акциях», а «спекуляции вокруг событий в урочище наносят ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству и становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России».

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При этом отмечается, что «ряд авторитетных карельских историков» якобы поддерживают версию о том, что в Сандармохе захоронены советские военнопленные, предположительно расстрелянные финскими войсками. Эта позиция, как утверждается в письме, подтверждена документами и получила общественный резонанс в Финляндии.

Судя по дате, документ был направлен в РВИО 15 июля. 12 августа экспедиция начала новые раскопки. Целью заявлен поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих в «боях против финских оккупантов в Карелии в Великую Отечественную войну». В первый же день обнаружены останки двух человек и гильзы иностранного производства.

Подлинность письма в Минкульте не подтвердили. «Медуза» со ссылкой на сотрудников «Мемориала», которые находятся на раскопках в качестве наблюдателей, сообщает, что его среди прочих документов якобы продемонстрировал журналистам руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов.

Мемориальное кладбище жертв политрепрессий «Сандармох» в Карелии является памятником истории. В июне этот статус за урочищем сохранило министерство культуры.