Закупку интерьера вагонов подземки на 182 млн рублей изучит антимонопольная служба. «Петербургский метрополитен» заподозрили в нарушении федерального закона

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы приняло жалобу на закупку интерьера вагонов метрополитена. Тендер ГУП «Петербургский метрополитен» на 182 млн рублей приостановлен, сообщается 14 августа в уведомлении УФАС.

Жалобу на действия госпредприятия, обеспечивающего работу подземки, подала компания «Моспик». Как указано в её заявлении, «Петербургский метрополитен» мог нарушить Федеральный закон №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В частности, «Моспик» обращает внимание УФАС на то, что ГУП в конкурсной документации недостаточно конкретно описал те интерьеры, которые желает видеть в своих вагонах.

Кроме того, возможный поставщик обращает внимание на то, что в закупке необоснованно объединены товары и научно-конструкторские работы. Как поясняет компания, нужные метрополитену товары и проводимые работы относятся к разным группам по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). «Моспик» взывает к уже сложившейся антимонопольной практике, в которой есть примеры недопустимости объединения в один лот товаров/работ/услуг, относящихся к различным группам ОКВЭД.

Также компания обращает внимание антимонопольщиков на то, что для участия в закупке ГУП «Петербургский метрополитен» потенциальный поставщик обязан получить у одного из двух заводов-изготовителей согласование конструкторской документации. «Таким образом, возможность участия в закупке и исполнения договора всецело ставится в зависимость от волеизъявления третьих лиц, ввиду чего круг потенциальных участников закупки ограничивается лицами, так или иначе аффилированными с заводами-изготовителями вагонов», – резюмирует «Моспик».

Решение УФАС по Петербургу примет после рассмотрения заявления 20 августа. Напомним, что по жалобе компании «Моспик» уже было аннулировано несколько закупок «Петербургского метрополитена» на общую сумму чуть меньше 2 млрд рублей. «Фонтанка» обращала внимание на тендеры ГУПа и заметила, что госпредприятие готово покупать запчасти и комплектующие по ценам в 25 раз выше тех, по которым приобретают аналогичные товары их коллеги из Москвы.