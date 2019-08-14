Украинского чиновника, требовавшего лишать гражданства страны тех, кто принял российское, поймали на взятке более чем в миллион долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности страны (СБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 14 августа вечером сообщается на странице в Facebook НАБУ.

По данным правоохранительных органов, Грымчак и его помощник якобы требовали с представителя юрлица взятку в 1,1 млн долларов за «влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства». Никаких подробностей не приводится, однако уточняется, что чиновников задержали при передаче им части суммы — 480 тыс. долларов.

При этом в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что задержание не связано с деятельностью ведомства. Напомним, Юрий Грымчак прославился своими предложениями лишать украинского гражданства тех, кто принял российское, а также лишать эту категорию граждан пенсий и социальных выплат.