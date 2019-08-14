Соболь объявила о прекращении голодовки в знак солидарности с фигурантом дела о массовых беспорядках

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки. На своей странице в Facebook вечером 14 августа она объяснила это тем, что в знак солидарности с ней голодал и тренер сборщиков подписей на ее кампании Алексей Миняйло.

Он находится в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках (ст. 212 УК).

«Теперь он (Миняйло — прим. ред.) в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь. <....> Никаких массовых беспорядков 27 июля не было. Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество. Дело по 212 ст. УК сфабриковано», – пишет Соболь.

Напомним, Соболь объявила голодовку в середине июля — она требовала зарегистрировать ее кандидатом на выборах в Мосгордуму после того, как у нее забраковали 15% подписей.