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14.08.2019 23:15
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В Петербурге метро три года почти каждый день закрывали на бесполезные проверки. Кто виноват, и почему это закончилось

Метрополитен больше не выгоняет пассажиров со станций из-за оставленных сумок. Причина проста: он наконец стал выполнять свои функции, не перекладывая ответственность на других. В режиме подземных ЧС город напрасно прожил с 2016 года.

В Петербурге метро три года почти каждый день закрывали на бесполезные проверки. Кто виноват, и почему это закончилось

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О новом алгоритме проверки бесхозных предметов ГУП «Петербургский метрополитен» рассказало 14 августа. Повышение квалификации сотрудников службы транспортной безопасности (СТБ) позволяет им теперь самостоятельно оценивать опасность находки и принимать решение о вызове взрывотехников. На самом деле, метрополитен обязан был так действовать еще до теракта 3 апреля 2017 года.

В телеграм-канале петербургского метро с 20 октября 2016 года (дата создания) слово «бесхозный» упоминается 839 раз, «безнадзорный» – 25 раз. Этими прилагательными пресс-служба подземки снабжала короткие посты о закрытии станций на проверку. Пассажиры узнавали, что поезда проследуют без остановки, а двери вестибюлей будут закрыты на 40-60 минут, в зависимости от времени приезда кинологов и взрывотехников.

Последнее закрытие метро в телеграм-канале датировано 9 июля 2019 года. В среднем, раз в день нормальное движение поездов нарушалось из-за оставленных по забывчивости сумки или пакета. Мера предосторожности не сработала ни разу.

В феврале 2015 года постановлением № 172 был утвержден «порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности». Все сотрудники подземок должны были пройти обучение в специализированных государственных и коммерческих организациях, получить навыки реакции на нештатные ситуации. В том числе – в случае забытых вещей. Реестр аттестующих контор начали вести с февраля 2016 года, первым стал Росжелдор. За год таких организаций появилось одиннадцать.

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В петербургской подземке продолжала функционировать служба контроля на метрополитене (СКМ), набранная из сотрудников с пониженной ответственностью, без аттестации. С 2016 года, когда критери транспортной безопасности повысились, жители Петербурга почувствовали всплеск станционных закрытий. Самостоятельно принимать решения сотрудники СКМ не могли, но игнорировать «бесхозы» не имели права. Руководство ГУП «Петербургский метрополитен» пошло на маленькую хитрость. Был составлен так называемый «Сборник оперативной документации по действиям работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях». Это внутреняя инструкция. Она позволяла не брать на себя ответственность, закрывать станции и вызывать полицию для проверки подозрительных предметов. Для примера, аттестованная служба транспортной безопасности метро Москвы избавляла пассажиров от проблемных последствий такого типа, станции в столице по пустякам не закрываются. Подземка проверяет сумки и пакеты самостоятельно.

После теракта 3 апреля 2017 года метро подверглось масштабной проверке Ространснадзора. Он выдал предписание за нарушения 128 пунктов правительственных правил транспортной безопасности, в том числе отсутствие аттестованных сотрудников. Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин претензии не признал и санкционировал демарш. На станциях начали тотальный досмотр пассажиров, из-за чего перед вестибюлями скапливались гигантские очереди. Компетенций у персонала метро не прибавилось. О создании службы транспортной безопасности (СТБ) подземка заявила лишь осенью 2017 года.

Первые контракты на аттестацию сотрудников метрополитен заключил в декабре 2017 года, выплатив из собственных средств 20 млн рублей. Еще 26 млн, по данным СПАРК, предприятие выделило в 2018-2019 годах. Если отталкиваться от официально заявленной численности службы транспортной безопасности в 1700 человек, то на аттестацию одного сотрудника метрополитену пришлось потратить около 27 тысяч рублей. (С 2016 года портфель контрактов ГУП превышает 70 млрд рублей, чистые активы на конец 2018 года составляют 136 млрд.)

В августе 2018 года Санкт-Петербургский городской суд признал метрополитен виновным по всем пунктам «обвинения» Ространснадзора. В опубликованном на сайте суда решении указано, что отсутствие аттестации является прямым основанием для отстранения работника, отвечающего за безопасность. Вместо этого неаттестованные сотрудники просто перекрывали станции и ждали полицию.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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