Бизнес-центр «Ленинград» на Васильевском потушен. Пожарные работали пять часов

Пожарные потушили огонь, охвативший чердак и крышу бизнес-центра на Васильевском острове в Петербурге 14 августа. Дым из разных районов города наблюдали пять часов, запах гари добрался до центра.

Как сообщили в петербургском МЧС, пожар на Малом проспекте Васильевского острова, 58, ликвидирован в начале одиннадцатого вечера. В четырёхэтажном БЦ «Ленинград» обгорели 600 квадратных метров чердака и крыши, от высоких температур кровля частично просела.

Здание загорелось в пять часов вечера — за час до закрытия бизнес-центра. По данным ведомства, ещё до прибытия пожарных офисы в экстренном порядке покинули 550 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

«Мы в этом здании работаем, быстро убежали, только почувствовали и увидели дым. Очень быстро разгорелось», – делятся сотрудники. В соцсетях добавляют, что запах гари чувствовали даже в центре города.

За пять часов число расчётов увеличилось до сорока, борьбу с огнём вели 157 человек. Ранг пожара поднимали до третьего из пяти номеров сложности. Последние три часа спасатели работали по первому номеру.