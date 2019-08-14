Депутаты вызывают на ковер агрегаторы. Им не понравилась новость в «топе» про жену главы КамАЗа, которая якобы запрещает старые автомобили

Депутаты собираются в сентябре пригласить в Госдуму предсавителей новостных агрегаторов. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента 14 августа, депутаты недовольны агрегаторами, которые «продолжают выводить в «топы» информацию о якобы намерении «запретить эксплуатацию старых автомобилей».

Напомним, ранее появилась новость о том, что в Госдуме якобы планируют запретить эксплуатацию автомобилей «после предельного срока эксплуатации». Позже автор инициативы, депутат от Татарстана Альфия Когогина (жена бессменного с 2002 года директора «КамАЗа» Сергея Когогина) объяснила, что речь идет исключительно о коммерческом транспорте, а не о том, на котором россияне ездят на дачу.

«Вместе с тем, в «топах» новостных и поисковых агрегаторов и до сих пор продолжает висеть заголовок «В Государственной Думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». Это выглядит более чем странно. В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная Дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан», — заявил первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.