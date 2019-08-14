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Общество
14.08.2019 22:21
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«Предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти». Кадыров ответил критикам его речи об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова об имаме Шамиле неправильно поняли, а главнгое — интерпретировали. Об этом он заявил в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагменты опубликованы 14 августа в инстаграм. 

Напомним, Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, при правлении Шамиля в Чечне за 20 лет каждое село горело по несколько раз. А когда он переехал в Дагестан, то договорился с Россией. 

«Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?», – задал вопрос Кадыров.

Это привело к волнениям в Махачкале, несогласие с главой Чечни высказали мэр Махачкалы Салман Дадаев и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. По мнению Кадырова, проблема в недопонимании.

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«Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так.  Они не мусульмане, не последователи имама Шамиля и не его потомки, потому что выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», – говорит глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что не имел в виду всех жителей Дагестана, когда призывал к ответу за свои слова.

Справка:

Шамиль — третий имам Дагестана и Чечни в 1834–1859 годах. Он был одним из лидеров сопротивления Российской империи в этом регионе во время Кавказской войны 1817–1864 годов. В 1859 году почетно сдался России, получив в 1869 году дворянство.

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