«Предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти». Кадыров ответил критикам его речи об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова об имаме Шамиле неправильно поняли, а главнгое — интерпретировали. Об этом он заявил в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагменты опубликованы 14 августа в инстаграм.

Напомним, Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, при правлении Шамиля в Чечне за 20 лет каждое село горело по несколько раз. А когда он переехал в Дагестан, то договорился с Россией.

«Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?», – задал вопрос Кадыров.

Это привело к волнениям в Махачкале, несогласие с главой Чечни высказали мэр Махачкалы Салман Дадаев и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. По мнению Кадырова, проблема в недопонимании.

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«Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так. Они не мусульмане, не последователи имама Шамиля и не его потомки, потому что выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», – говорит глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что не имел в виду всех жителей Дагестана, когда призывал к ответу за свои слова.